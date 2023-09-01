Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sokakta sözlü tacize uğradı

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden sunucu Hande Sarıoğlu, Nişantaşı'nın göbeğinde tacize uğradı. Bir vatandaşın "Çok güzelsin yaaa." diye laf attığı Sarıoğlu sözlü taciz sonrası çileden çıkarak adamın üzerine yürüdü. Ünlü sunucu kendisini rahatsız eden şahsa "Sen sağa sola kafana göre laf atma hakkını nereden buluyorsun. Seni buradan aldırırım." diyerek sert tepki gösterdi.

SÖZLÜ TACİZE UĞRADI

İddiaya göre bir arkadaşı ile buluşmak için bir restorana giden Hande Sarıoğlu, yolda yürüdüğü esnada bir erkeğin sözlü tacizine uğradı. Bir vatandaş ünlü sunucu yanından geçerken "Çok güzelsin yaaa." diye laf attı. Bunun üzerine çileden çıkan Sarıoğlu adamın üstüne yürüyerek "Sen sağa sola kafana göre laf atma hakkını nereden buluyorsun. Seni buradan aldırırım." diyerek sert tepki gösterdi.

"BÖYLE DENSİZLERİ SOKAK ORTASINDA HİÇ EDECEKSİN"

Snop Magazin'e konuşan Saroğlu, "Nişantaşı'nda yürüyorum, herifin biri ben önünden geçerken 'çok güzelsin yeaa' diye bana laf söyledi. Ben de hiç lafımı esirgemem böyle durumlarda. Döndüm, üstüne yürüdüm, sen hayırdır, böyle rahat rahat sağa sola laf atma hakkını, haddini kimden alıyorsun, seni buradan aldırırım dedim! Hemen yan çizdi, ben sana söylemedim diyor, yanından erkek geçiyor o esnada ve utanmadan ona söyledim diyor. Böyle densizleri sokak ortasında hiç edeceksin. Lafı ağzının ortasına yapıştıracaksın ki bir daha had bulamayacaklar öyle rahat rahat sokaktan geçen kadınlara dil uzatmaya. Ben hiç affetmem, bunu gibi erkeğim diye ortalarda gezenlere hadlerini bildiririm. Kimse de susup başını yere eğip geçip gitmesin." ifadelerini kullandı.