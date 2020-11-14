ÜNLÜ SUNUCU KORONAYA YAKALANDI

İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin
enkaz altından çıkarıldığı anlarda gözyaşına boğulan A Haber sunucusu Cansın
Helvacı, koronaya yakalandı. Deprem döneminde saatlerce canlı yayın yaparak
dikkatleri üzerine çeken sunucu, Instagram'dan açıklama yaptı. Helvacı, "Günlerdir
sormuşsunuz neden yayınlarda olmadığımı… İzmir'den döndüğümde Covid-19 belasına
yakalandım. Semptomlu ve zor bir süreç geçirdim, geçiyorum. İşin kötüsü anneme
ve kardeşime bulaştırdım. Üçümüz farklı semptomlara sahibiz. Süreç devam
ediyor. Henüz atlatamadık. Mesajlara, aramalara dönemediğim zamanlar oldu bu
süreçte anlayışınıza sığınıyorum. Ama her birini gördüm. Arayan, soran
yanımızda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.& ;
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