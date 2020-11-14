ÜNLÜ SUNUCU KORONAYA YAKALANDI

İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin

enkaz altından çıkarıldığı anlarda gözyaşına boğulan A Haber sunucusu Cansın

Helvacı, koronaya yakalandı. Deprem döneminde saatlerce canlı yayın yaparak

dikkatleri üzerine çeken sunucu, Instagram'dan açıklama yaptı. Helvacı, "Günlerdir

sormuşsunuz neden yayınlarda olmadığımı… İzmir'den döndüğümde Covid-19 belasına

yakalandım. Semptomlu ve zor bir süreç geçirdim, geçiyorum. İşin kötüsü anneme

ve kardeşime bulaştırdım. Üçümüz farklı semptomlara sahibiz. Süreç devam

ediyor. Henüz atlatamadık. Mesajlara, aramalara dönemediğim zamanlar oldu bu

süreçte anlayışınıza sığınıyorum. Ama her birini gördüm. Arayan, soran

yanımızda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.& ;