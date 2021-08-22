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Ünlü sunucu Okan Karacan hakkında cinsel taciz soruşturması - Son Dakika

Ünlü sunucu Okan Karacan hakkında cinsel taciz soruşturması

22.08.2021 19:46
Ünlü sunucu Okan Karacan hakkında cinsel taciz soruşturması, System.String[]

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan polis ifadelerindeki iddialara göre olay şöyle gelişti: Beşiktaş'ta köftecide garson olarak çalışan Y.K., 13 Ağustos günü saat 19.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan polis ifadelerindeki iddialara göre olay şöyle gelişti:

Beşiktaş'ta köftecide garson olarak çalışan Y.K., 13 Ağustos günü saat 19.00'da, çalıştığı köftecinin dış kısmında yer alan masadan sipariş alırken kaldırımdan geçen tanımadığı bir kişinin kalçasına eliyle dokunarak taciz edip yoluna devam ettiğini iş yerindeki arkadaşlarına söyledi.

Y.K.'nin arkadaşları koşarak taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi yakalayarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, taciz ettiği iddia edilen Okan Zeki Karacan'ı gözaltına alırken Y.K.'yi de ifade için polis merkezine götürdü. F.K. ifadesinde taciz edildiği iddialarını tekrarlayarak, Okan Zeki Karacan'dan şikayetçi olduğunu bildirdi.

OKAN KARACAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Okan Zeki Karacan ise ifadesinde; Y.K.'yi tanımadığını, 6 yaşındaki oğlu ile köftecinin önünden geçtikten bir süre sonra durdurulduğu tanımadığı kişiler tarafından, "Sen bu kadını elledin, para vereceksin" şeklinde ithamda bulunulduğunu ve aynı kişilerin saldırısına uğradığını ileri sürdü. Karacan, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmediğini ve iftira attığını iddia ettiği F.K.'den davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

İfadelerin ardından hakkında 'cinsel taciz' soruşturması başlatılan Okan Zeki Karacan nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Ünlü sunucu Okan Karacan hakkında cinsel taciz soruşturması

Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Polis, Taciz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Okan Karacan hakkında cinsel taciz soruşturması - Son Dakika Magazin


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