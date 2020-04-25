Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında TV ve internet yayınlarının bir kısmı stüdyodan evlere taşındı. Bu süreçte evinde canlı yayın yapan Trinny Woodall, sevgilisi çıplak halde görülünce sosyal medyada gündem oldu.

ARKADAKİ ÇIPLAK SEVGİLİSİNİ FARK ETMEDİ

Yayında takipçilerine moda ve güzellik konularında tavsiyeler veren Woodall, o sırada sevgilisinin çıplak bir şekilde banyoya yöneldiğini fark etmedi. Woodal'ın yayınının bitmesiyle izleyenleri şaşkına uğratan o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

KOCASI BANYO YAPARKEN GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD'de Sacramento'da yerel yayın yapan KCRA 3 kanalı muhabiri Melinda Meza da canlı yayın kazasına maruz kalan bir isim olmuştu. Evde saç bakımıyla ilgili ipuçları veren Meza, yayınını banyoda yapmıştı. Meza konuşmasını sürdürürken, arkasındaki aynadan o sırada banyoda yıkanmakta olan kocasının yansıması görünmüştü.