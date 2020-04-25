Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı - Son Dakika Magazin

Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı

16 dakika önce

Sosyal medya hesabından moda ve güzellik konularında tavsiyelerde bulunan sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken talihsiz bir kaza yaşadı. Sunucunun sevgilisi çıplak bir şekilde banyoya giderken görüldü.

Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı, System.String[]

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında TV ve internet yayınlarının bir kısmı stüdyodan evlere taşındı. Bu süreçte evinde canlı yayın yapan Trinny Woodall, sevgilisi çıplak halde görülünce sosyal medyada gündem oldu.

ARKADAKİ ÇIPLAK SEVGİLİSİNİ FARK ETMEDİ

Yayında takipçilerine moda ve güzellik konularında tavsiyeler veren Woodall, o sırada sevgilisinin çıplak bir şekilde banyoya yöneldiğini fark etmedi. Woodal'ın yayınının bitmesiyle izleyenleri şaşkına uğratan o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı

KOCASI BANYO YAPARKEN GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD'de Sacramento'da yerel yayın yapan KCRA 3 kanalı muhabiri Melinda Meza da canlı yayın kazasına maruz kalan bir isim olmuştu. Evde saç bakımıyla ilgili ipuçları veren Meza, yayınını banyoda yapmıştı. Meza konuşmasını sürdürürken, arkasındaki aynadan o sırada banyoda yıkanmakta olan kocasının yansıması görünmüştü.

Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Koronavirüs, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:43 

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