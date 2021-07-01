Ünlü sunucudan canlı yayında şok eden taciz itirafı!

Çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile birlikte sunucusu olduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programında gözyaşlarına hakim olamadı.

İki çocuğun istismarı iddiasıyla yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İnfial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı.

Haberin yayınlanmasının ardından 'Neler Oluyor Hayatta' programı sunucusu Nur Tuğba Namlı, "Umarım annem izlemiyordur" sözlerinden sonra canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu.

"Bir şey söylemek istiyorum" diyen Namlı'nın sözleri boğazında düğümlendi. Ardından çocukken yaşadığı travmaya değinerek "Ben susmadım" dedi.

KURS ÖĞRETMENİ TACİZ ETMİŞ!

Ünlü sunucu, "Benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu" diyerek, kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı.

"Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı" açıklamasını yapan Namlı, "Susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın" diyerek çağrıda bulundu.