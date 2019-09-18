Son Dakika Haberleri: Ünlü sürat teknesi tasarımcısı ve yarışçısı venedik'teki kazada öldü
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Ünlü sürat teknesi tasarımcısı ve yarışçısı venedik'teki kazada öldü

1 saat önce

Venedik'te meydana gelen sürat teknesi kazasında, 3 kişi öldü ve 1 kişi ağır yaralandı.

Ünlü sürat teknesi tasarımcısı ve yarışçısı venedik'teki kazada öldü, System.String[]
Venedik'te meydana gelen sürat teknesi kazasında, 3 kişi öldü ve 1 kişi ağır yaralandı. Ölenler arasında ünlü sürat teknesi tasarımcısı ve yarışçısı 76 yaşındaki Fabio Buzzi'nin  de olduğu açıklandı.

Montecarlo'dan ayrılan sürat teknesi saatte 130 km hızla giderken Venedik'e yaklaştı. Sürat teknesi, Venedik şehrinin etrafında bulunan ve şehri açık deniz dalgalarından koruyan, Musa Projesi kapsamında yapımı devam eden dalgakıranlara çarptı. İtalyan basını tarafından yarışçıların Montecarlo-Venedik arasında yeni bir rekor denedikleri belirtildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

1974 yılında yarışlarda kullanılan ilk sürat teknesi Mostro'yu (Canavar) tasarlayan Buzzi'nin, açık deniz yarışlarında birçok rekoru bulunuyor.

Görüntü Dökümü
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-Fabio'nun sürat teknesi kullandığı görüntüler
-Kazaya dair fotoğraf
-Fabio'nun fotoğrafları


Venedik, Fabio, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
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