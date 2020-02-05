Ünlü tablolardaki karakterleri kımıldamadan canlandırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü tablolardaki karakterleri kımıldamadan canlandırdılar - Son Dakika

Ünlü tablolardaki karakterleri kımıldamadan canlandırdılar

6 saat önce

Bilecik'te lise öğrencileri tarafından hazırlanan 65 ünlü tablodan oluşan Canlı Resim Sergisi büyük beğeni topladı.

Ünlü tablolardaki karakterleri kımıldamadan canlandırdılar, System.String[]

Bilecik'te lise öğrencileri tarafından hazırlanan 65 ünlü tablodan oluşan Canlı Resim Sergisi büyük beğeni topladı. Lise öğrencileri seçtikleri bir ünlü tabloyu tablodaki kişinin kıyafetine uygun giyinerek, hiç kıpırdamadan canlandırdı.


15 Temmuz Anadolu Lisesi Resim öğretmeni Aytaç Kırcı ve okulun 132 öğrenci tarafından hazırlanan ve 65 tablonun ele alındığı Canlı Resim Sergisi büyük beğeni topladı. Serginin açılışını Bilecik Valisi Bilal Şentürk yaparken, protokol üyeleri öğrencilerin canlı performanslarına hayran kaldı. Her öğrencinin üzerinde canlandırdığı tablo yer alırken, hiç kımıldamadan o tabloyu canlandıran öğrenciler bu işle uğraşanlara taş çıkardı.


"Bilecik'te bir ilki gerçekleştirdik"


Yapılan Canlı Resim Sergisi hakkında İHA muhabirine bilgi veren 15 Temmuz Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Aytaç Kırcı, Bilecik'te bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bir canlı sergi yaptık. Toplamda 65 tane tabloyu öğrencilerimiz canlandırdılar. Bunlardan 36 tanesi yerli tablo, 29 tanesi yabancı tabloydu. 132 öğrencini hiç birisi zorlamayla ya da sen bunu olacaksın diyerek bu işi yapmadı. Herkes kendi görevini belirlenen alan çerçevesinde kendileri gerçekleştirdiler. Evlerinde olan kostümlerle, ulaşabilecekleri kostümlerle gerçekleştirdiler. Gayet başarılı bir sergi olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimin hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destek için okul idaremize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan sergiyi gezen protokol üyeleri, tabloyu kımıldamadan canlandıran öğrencilerden tablo hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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