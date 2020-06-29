Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir - Son Dakika

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir

Tarihçi Murat Bardakçı, İBB'nin geçtiğimiz hafta 770 bin sterline (6,5 milyon lira) aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin sahte olabileceğine vurgu yaptı. Bardakçı, Venedikli ressam Bellini'ye ait bir eserin günümüzde milyonlarca hatta yüz milyonlarca pounda satıldığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in üç orijinal portresinden biri olan ve 15'inci yüzyılda İtalyan ressam Gentile Bellini'nin yaptığı tahmin edilen yağlı boya tablo, geçtiğimiz günlerde 770 bin sterlin (6,5 milyon lira) karşılığında İBB tarafından Londra'daki müzayede de satın alınmıştı. Tablonun alınmasıyla birlikte farklı tartışmalar meydana geldi.. Bu tartışmalardan biri de "Tablo, Gentile Bellini'ye mi ait yoksa sahte mi?"

Son dakika: İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkardı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti

"TABLONUN KİMİN ESERİ OLDUĞU MEÇHUL"

Tarihçi Murat Bardakçı, Habertürk'te bu soruları yazısına taşıdı. Bardakçı, tablonun Bellini'ye ait olduğunun kesin bir delilinin bulunmadığını ve sahte olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, Londa'daki müzayededen satın alınan tablo konusunda elde mevcut olan 'doğru' bilgileri nakledeyim: Tablonun kimin eseri olduğu meçhuldür, Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılıp yapılmadığı konusunda bile bilgi yoktur, kurulan bağlantılar sadece söylentilerden ibarettir.

"BELLİNİ'NİN BİR ESERİ BU KADAR UCUZ OLAMAZ"

Kaldı ki, Bellini gibi tablolarının birçoğu asırlar önce bir yangında yok olan ve şu anda elde az sayıda eseri bulunan Rönesans döneminin önemli ressamına aidiyeti kesin şekilde bilinen bir tabloya birkaç yüz bin pound değer biçilmesi mümkün değildir; Bellini'ye ait bir eser milyonlarca, hattâ yüz milyonlarca pounda satılır."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, Murat Bardakçı, Ressam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:23 

Son Dakika Ekonomi Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

14:34 Son dakika: İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkardı 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 11:24 Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 10:50 Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi 09:30 Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 07:35 Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 18:45 Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi 17:00 İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
Azmin ve zaferin tablosu! Her gün batımında Nemrut Dağı'nda tozlar gökyüzüne ulaşıyor
14:35
Son dakika: İran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkardı
14:33
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
14:13
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
14:11
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
14:05
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
14:01
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı
13:47
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
13:22
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
13:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 14:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]