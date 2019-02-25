Ünlü Tarihçi Prof.dr.kemal Karpat Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
51 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
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