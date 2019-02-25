Son Dakika Haberleri: Ünlü Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat Son Yolculuğuna Uğurlandı

28 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Ünlü Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karpat'ın ailesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karpat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı cami avlusuna getirilirken, Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri de gelerek tabut başında dua etti. Cenazede aile yakınları taziyeleri kabul etti. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karpat, son yolculuğuna uğurlandı.

Karpat'ın cenazesi Fatih Cami bahçesinde defnedildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:19 Kaynak: İHA

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