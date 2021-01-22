Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

22.01.2021 07:57
Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti, System.String[]

Ünlü tarihçi yazar, gazeteci ve radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti.

Ünlü tarihçi yazar, gazeteci ve radyo programcısı Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti. Bahadıroğlu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.

Gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu ismiyle bilinen Niyazi Birinci hayatını kaybetti. Yavuz Bahadıroğlu'nun ölümünü oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Birinci paylaşımında, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha..." ifadelerine yer verdi.

Yavuz Bahadıroğlu Kimdir?

Yavuz Bahadıroğlu, 1945 senesinde Rize'de dünyaya geldi. Gazeteciliğe 1971 senesinde İstanbul'da başladı. Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Ayrıca gazete, dergi ve şirket yöneticiliği de yapan Bahadıroğlu, gazetecilik yaparken çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınladı. Asıl çıkışını ilk romanı "Sunguroğlu" ile yaptı. Ardından "Buhara Yanıyor" romanı, ülkenin en çok satan romanlarından oldu.

Genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.Yavuz Bahadıroğlu Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

(İHA)

Yavuz Bahadıroğlu, Mücahit Birinci, Mevla, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


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