Son Dakika Haberleri: Ünlü tasarımcılar mobilya sektörüyle buluşacak

Ünlü tasarımcılar mobilya sektörüyle buluşacak

1 saat önce

İMOS tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 26 Şubat tarihinde başlayan "I'm Design" organizasyonu devam ederken, 2 Mart Cumartesi günü yerli ve yabancı ünlü tasarımcılar, mobilya üretiminin merkezi olan İnegöl'de sektör temsilcileri ile buluşturacak.

Ünlü tasarımcılar mobilya sektörüyle buluşacak, System.String[]
İMOS tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 26 Şubat tarihinde başlayan "I'm Design" organizasyonu devam ederken, 2 Mart Cumartesi günü yerli ve yabancı ünlü tasarımcılar, mobilya üretiminin merkezi olan İnegöl'de sektör temsilcileri ile buluşturacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:55 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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