Ünlü tasarımcılar mobilya sektörüyle buluşacak

İMOS tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 26 Şubat tarihinde başlayan "I'm Design" organizasyonu devam ederken, 2 Mart Cumartesi günü yerli ve yabancı ünlü tasarımcılar, mobilya üretiminin merkezi olan İnegöl'de sektör temsilcileri ile buluşturacak.

İMOS tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 26 Şubat tarihinde başlayan "I'm Design" organizasyonu devam ederken, 2 Mart Cumartesi günü yerli ve yabancı ünlü tasarımcılar, mobilya üretiminin merkezi olan İnegöl'de sektör temsilcileri ile buluşturacak.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var

Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı

Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu