Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş (2) - Son Dakika

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜTatil amacıyla geldiği Muğla 'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün (34) cenazesi, otopsi sonrası özel bir cenaze aracıyla ve karayoluyla İstanbul 'a götürüldü. Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.

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