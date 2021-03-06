Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş (2) - Son Dakika

Ünlü tasarımcıyı, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş (2)
06.03.2021 14:27
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜTatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün (34) cenazesi, otopsi sonrası cenaze nakil aracıyla İstanbul'a götürüldü.
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ
Tatil amacıyla geldiği Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün (34) cenazesi, otopsi sonrası cenaze nakil aracıyla İstanbul'a götürüldü. Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.
Aykut KURT/ MUĞLA
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