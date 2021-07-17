Ünlü tatil beldesi Çeşme tıklım tıklım - Son Dakika

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde vatandaşlar Çeşme'ye akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda yaşanan kalabalık dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük tatili sahillerde geçirmek isteyen vatandaşlar tatil beldelerine akın etti. İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme'de de tatil yoğunluğu yaşanıyor. İlçedeki birçok otelde doluluk oranları yüzde 100'ü buldu. Özelikle dünyaca Ilıca Plajı, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu plajların başında geliyor. Hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu Ilıca Plajı'nda bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazı vatandaşlar da plajda güneşlenmeyi tercih ediyor. 40 bin olan Çeşme nüfusu, tatilin ilk gününde 650 bine çıkarken, bu sayının bayram tatili boyunca 1.5 milyonu aşması bekleniyor. - İZMİR