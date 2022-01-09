Muğla'nın Fethiye ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış sonrası, denizde hortum meydana geldi. Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum, kısa süreli korku yaşattı.
Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yaklaşık iki dakika süren hortum, sahile ulaşmadan etkisini yitirdi. Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kameralar tarafından kaydedildi - Son Dakika