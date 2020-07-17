Ünlü tatil merkezi Alaçatı'daki yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Ünlü tatil merkezi Alaçatı'daki yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı

Ünlü tatil merkezi Alaçatı'daki yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı Havadan ve karadan çok sayıda ekip yangını kontrol altına aldı İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı'da otluk alanda çıkan ve büyük paniğe neden olan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Ünlü tatil merkezi Alaçatı'daki yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı

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Havadan ve karadan çok sayıda ekip yangını kontrol altına aldı

İZMİR - İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı'da otluk alanda çıkan ve büyük paniğe neden olan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı.

Ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da otluk alandan yükselen alevler paniğe yol açtı. Alaçatı Port yolu olarak belirtilen mevkide çıkan yangın, bölgede bulunan bazı işletmeleri de tehdit ederken, tatilciler korku doldu anlar yaşadı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Alaçatı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü tatil merkezi Alaçatı'daki yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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23:04
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23:00
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21:09
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