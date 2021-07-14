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Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:31

Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak "Bayramla birlikte Çeşme'nin yoğunluğu eski günleri hatırlatacak gibi gözüküyor" Türkiye'nin gözde turizm merkezi Çeşme'nin, 9 günlük bayram tatilinde 1,5 milyon kişiyi ağırlaması beklenirken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği...

Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak

"Bayramla birlikte Çeşme'nin yoğunluğu eski günleri hatırlatacak gibi gözüküyor"

İZMİR - Türkiye'nin gözde turizm merkezi Çeşme'nin, 9 günlük bayram tatilinde 1,5 milyon kişiyi ağırlaması beklenirken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Bayramla birlikte Çeşme'nin yoğunluğu eski günleri hatırlatacak gibi gözüküyor. Çeşme bayramda yine milyonlara ev sahipliği yapacak. Ağustos ayının sonuna kadar Çeşme'de şu anda kesinleşmiş rezervasyonlarda yüzde 60-70'leri yakalamış durumdayız. Bayramla birlikte doluluk yüzde 100'lere gelecek" dedi.

Tarihinde ilk defa pandemi nedeniyle kış aylarında nüfusunun 4-5 katı yoğunluk yaşayan ve 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkması üzerine tatilcilerin akınına uğrayan turizm cenneti Çeşme, hareketli günler geçiriyor. Bayram tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından kentin, turizmin zirve yaptığı 2019 yılında olduğu gibi 1,5 milyon tatilciye ev sahipliği yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da artması üzerine Çeşme'ye gelen tatilciler plajlara akın ederken, plajlardaki sosyal mesafe locaları da tatilcilerin güven içinde plajlardan yararlanmalarını sağlıyor. Sörf meraklılarının tercih ettiği Alaçatı ise yine hareketli günler yaşamaya başladı. Her yaştan sörf meraklısı Alaçatı'da sörf keyfi yaşarken, denizde de renkli görüntüler oluşuyor. Son yılların gözde koyu Deliklikoy ise yine tatilcilerin tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Çeşme Belediyesi önünde randevusuz aşılama başladı

Öte yandan, aşılama ile vaka sayılarındaki azalmanın yaşanması üzerine kente yoğun bir aşılama yapılırken, tatilci sayısındaki artış da göz önüne alınarak Çeşme Belediyesi önünde de randevusuz aşı yapılmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar herhangi bir randevu almadan, mesai saatleri içerisinde, Çeşme Belediyesi önündeki mobil aşı masalarına gelerek aşılarına yaptırabilecek

"Çeşme'de yoğunluk, bayramla birlikte zirve yapacak"

Daha bayram tatili başlamadan Çeşme hareketli günler yaşarken, turizmciler de yoğunluktan ve rezervasyon rakamlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Bayramla birlikte Çeşme'nin yoğunluğu eski günleri hatırlatacak gibi gözüküyor. Zaten yoğunluk hafta sonundan itibaren başladı. Bayramla birlikte zirve yapacak. Çeşme bayramda yine milyonlara ev sahipliği yapacak. Plajlarımız ve sokaklarımızda, pandemi öncesi günleri yaşar gibi olacağız. Tabi pandemi kuralları çok önemli. Bu kurallara aynen uyulması için hem otelcilerimiz, hem de turizme hizmet veren diğer sektörlerimiz dikkat etmeleri gerekir ve ediyorlar da. Onlarla bu konuda sık sık istişare yapıyoruz" diye konuştu.

"Çeşme, pandemi öncesi dönemi yaşıyor"

Normalleşme sonrası sezonu olağanüstü güzelliklerle karşıladıklarını belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Şu anda 2019 yılını yakalarcasına ilerliyoruz. Dilerim eylül, ekim aylarına sezonu uzatırız ve bu aylarda, mayıs ve haziran aylarında kaybettiğimiz olumsuzlukları ve açıkları doldururuz. Şuanda rezervasyonlarımız o günlere doğru ilerliyor, ama en güzel rezervasyonlar bayramla birlikte başlıyor. Ağustos ayının sonuna kadar Çeşme'de şu anda kesinleşmiş rezervasyonlarda yüzde 60-70'leri yakalamış durumdayız. Bayramla birlikte doluluk yüzde 100'lere gelecek. Okulların açılış dönemine kadar bu yoğunluğun devam etmesi, şu andaki rezervasyonlarımız ve aldığımız bilgiler bize bu sinyali veriyor. Tabi ki beklentimiz, sezonun eylülün sonuna kadar yüzde 80-90 dolulukla devam ettirip, ekim ve kasım aylarında da yüzde 30-40'larla finale doğru sonlandırmamız. Tekrar söyleyecek olursak, şu anda Çeşme pandemi öncesi dönemi yaşıyor. Oldukça yoğunluk var. Bu yoğunluk turizme önemli ölçüde katkı yaptı. Esnafımız ve otelcilerimiz oldukça memnun. Umarız herhangi bir olumsuzluk olmaz. Eski günlere tekrar döneriz" şeklinde konuştu.

"Bayramla birlikte çok umudumuz var"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de bir açıklama yaparak, "Önemli olan kazasız, belasız bir bayram tatili geçirmek. Uzun bir süreden sonra tüm mekanların açılması. Bu esnaflar için çok önemliydi; ama yine de esnafımızdan ve misafirlerimizden beklentimiz, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz ve tedbirleri elden bırakmamamız. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşı olmayanların da hemen aşı olması gerekiyor. Sosyal medyadaki sayfalarımızda bu uyarılarda bulunuyoruz. Aşı olarak tedbirlerimizi alalım. Bir şekilde hayata devam ediyoruz. Önemli olan 16 aylık krizden sonra artık güzel günlere çıkmamız. Temmuz ayında, bayramla birlikte çok umudumuz var. Umarız uzun sürecek sezonlar da görürüz. Bu yazın iyi geçeceğine inanıyorum. Esnafımın da buna katkı koyacağına inanıyorum. Gelen misafirlerin de pandemi kurallarına dikkat etmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile bütün esnafımın bayramlarını kutluyorum, Hastalıksız, sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Fiyat tarifelerini ve menüleri rakamlı hale getirelim"

Pahalılık ve fırsatçılık gibi söylemlere karşı esnafa çağrı yapan ÇESO Başkanı Köfüncü, "Son zamanlarda gazete köşelerinde okuduğumuz pahalılık, fırsatçılık gibi söylemlere meydan vermememiz için esnafımdan, fiyat tarifelerini ve menülerini rakamlı hale getirmelerini özellikle rica ediyorum. Pahalılık, fırsatçılık gibi dedikodulara meydan vermemek, yazılanların doğru olmadığını ispat etmek durumundayız. Evet, zor şartlardan geçiyoruz; ama benim esnafım fırsatçı değildir. Benim esnafım o tür handikaplara girecek insanlar değildir. Esnafıma çağrım şu yöndedir; maske, mesafe, hijyen ve dedikodulara mahal vermemek için fiyat tarifelerine uyulması, aynı zamanda menülerin masalarda bulundurmaları" diyerek uyarıda bulundu.

Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak
Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak
Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak
Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak
Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak
Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak
Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak

COVIRAN Bereket, Turizm, Bayram, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünlü tatil merkezi Çeşme bayramda milyonlara ev sahipliği yapacak - Son Dakika Ekonomi


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