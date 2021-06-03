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Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır - Son Dakika

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır

03.06.2021 13:27

- Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır "Biz bu sene turizmin iyi geçeceğini umut ediyoruz" Çeşmeli turizmciler, normalleşme sürecinin başlaması ve vakaların sıfırlandığına yönelik açıklamaların ardından artık sezona odaklanırken, turizmciler bütün otellerin hizmet...

- Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır

"Biz bu sene turizmin iyi geçeceğini umut ediyoruz"

İZMİR - Çeşmeli turizmciler, normalleşme sürecinin başlaması ve vakaların sıfırlandığına yönelik açıklamaların ardından artık sezona odaklanırken, turizmciler bütün otellerin hizmet vermeye hazır olduklarını vurguladı.

1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme sürecinin başlaması ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın kentte vakaların sıfırlandığını yönelik açıklaması, ünlü tatil merkezinde yaz sezonu umutlarını yükseltti.

"İzmir doğru pazarlanırsa, bütün bölge faydalanacak"

Çeşme'de, bir turistik otelin Genel Müdürü Gökçe Buğday Kesikçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in açıklamalarından ve verdiği müjdelerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çeşme, bu bölgenin incisi. Yıllardır hep söyleriz Çeşme; Cote d'azur gibi, Nice gibi çok özel bir bölge. Fransa, İtalya Riviera'sı gibi çok kıymetli bir bölge. Tabi Çeşme'de deniz, kum, güneşin yanı sıra yeme içme olanaklarımız çok çeşitli. Bütün bunları, iyi pazarlayarak göstermemiz gerekir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer bunun müjdesini verdi. İzmir'in, uluslararası arenada birer ofis açacağını söyledi. Moskova'da, Amerika'da, Çin'de ve Avrupa'nın birkaç noktasında açılacak olan ofisler, İzmir'in tanıtımını yapacak. Şöyle düşünelim; İzmir, büyük şapka. Bu şapkanın altında Çeşme, Urla, Seferihisar, Foça, Dikili, Bergama gibi ilçeler var. İzmir doğru pazarlanırsa, bütün bu bölgeler bundan faydalanacak" diye konuştu.

"Sıkıntılarımızı dile getirdik"

Tunç Soyer ile yapılan toplantıya değinen Kesikçiler, "Tunç Soyer, özellikle altyapı konusunda olan sıkıntıları önümüzdeki süreçte çözeceklerini söyledi. Alaçatı ve Çeşmeli otelci arkadaşlarımız, bölgedeki sorunlarını şu şekilde dile getirdiler; internet ağımızda sıkıntı oluyor. Zaman zaman yollar kazılıyor, sezon başlamadan o yolların onarılmış olması gerekiyor. Bunun gibi sıkıntılarımızı dile getirdik. Büyükşehir Başkanımız da şunu söyledi; 'Ben de turizmciyim. Haklı şikayetlerinizi biliyorum" dedi. Çok olumlu bir görüşme oldu. Hem Alaçatı, hem Çeşme, bütün bölgedeki otelci, turizmci arkadaşlarımız İZSU ve diğer sıkıntılarını dile getirdiler. Sezon başında, karşılıklı güzel bir mütalaa yaptık" şeklinde konuştu.

"Çeşme'de güvenli ve çok rahat tatil yapılabilecek"

Geçen yıla göre bu sezonun daha iyi geçmesini beklediklerini ifade eden Kesikçiler, "Geçen hafta Ukrayna'dan çok ciddi sayıda misafirimiz vardı. Bu şunu gösteriyor; İzmir'e direkt uçuş olduğu zaman, İzmir'de, uluslararası anlamda çok farklı misafirleri göreceğiz. Biz bu sene turizmin iyi geçeceğini umut ediyoruz; çünkü insanlar çok sıkıldılar, çok bunaldılar. Herkes bir an önce tatil yapmak istiyor. Çeşme'de açık alanımız çok fazla; yani kimse birbiriyle temas etmeden, çok rahat tatilini yapabilir. Güvenli Turizm Sertifikalarımız alıyoruz ve bu sertifikaları her ay yeniliyoruz. Standartların tamamına uyuyoruz. Çeşme olarak ve bütün oteller hizmet vermeye hazırız" diye vurguladı.

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır

Tunç Soyer, Haziran, İzmir, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır - Son Dakika Ekonomi


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