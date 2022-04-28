Ünlü tatil merkezi Çeşme'de dron ile trafik denetimi - Son Dakika
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Ünlü tatil merkezi Çeşme'de dron ile trafik denetimi

28.04.2022 14:06
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de dron ile trafik denetimi

Yaz sezonun başlaması ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ünlü tatil merkezi Çeşme'de gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 46 sürücüye 19 bin 114 TL para cezası kesildi.

Yaz sezonun başlaması ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ünlü tatil merkezi Çeşme'de gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 46 sürücüye 19 bin 114 TL para cezası kesildi.

Yaz sezonunun başlaması ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yerli, yabancı yüz binlerce turisti ağırlayacak olan ünlü tatil merkezi Çeşme'de, trafik kurallarına uyulması, kazalarının önüne geçilebilmesi ve daha güvenli bir trafik akışının sağlana bilmesi adına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ve trafik polislerinin katılımıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi. Başta emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışık ihlali ve seyir halindeyken cep telefonu kullanmak gibi kural ihlallerine karşı gerçekleştirilen yaklaşık 4 saatlik denetimde; 49 sürücüye toplamda 19 bin 114 TL para cezası kesildi. Plakasız bir motosiklet ise trafikten men edildi.

Öte yandan, ekipler tarafından yaz sezonu ile birlikte ilçede oluşması muhtemelen trafik yoğunluğunun getireceği her türlü olumsuzluğu engellemek amacıyla dron destekli denetimlerin sezon boyunca sıklıkla gerçekleştirileceği bilgisi edinildi. - İZMİR

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Ramazan Bayramı, Para Cezası, Türk Lirası, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü tatil merkezi Çeşme'de dron ile trafik denetimi - Son Dakika


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