Ünlü tatil merkezi Çeşme'de iki turistik otel faaliyetine ara verdi - Son Dakika

Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında iki turistik otel faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı önlemler yoğunlaşırken, Çeşme'deki turistik oteller de faaliyetlerine ara vermeye başladı. Sheraton Çeşme Hotel'in korona virüs salgını nedeniyle 20 Mart tarihinden 1 Mayıs tarihine kadar faaliyetine ara vermesinin ardından, Boyalık Beach Hotel'de 20 Nisan tarihine kadar faaliyetine ara verdiğini açıkladı. - İZMİR