Ünlü tatil merkezi Çeşme'de iki turistik otel faaliyetine ara verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü tatil merkezi Çeşme'de iki turistik otel faaliyetine ara verdi - Son Dakika

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de iki turistik otel faaliyetine ara verdi

13 dakika önce

Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında iki turistik otel faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı.

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de iki turistik otel faaliyetine ara verdi, System.String[]

Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında iki turistik otel faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı önlemler yoğunlaşırken, Çeşme'deki turistik oteller de faaliyetlerine ara vermeye başladı. Sheraton Çeşme Hotel'in korona virüs salgını nedeniyle 20 Mart tarihinden 1 Mayıs tarihine kadar faaliyetine ara vermesinin ardından, Boyalık Beach Hotel'de 20 Nisan tarihine kadar faaliyetine ara verdiğini açıkladı. - İZMİR

Türkiye, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:20 Kaynak: İHA

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