Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yağmur ve dolu hayatı felç etti - Son Dakika
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Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yağmur ve dolu hayatı felç etti

08.03.2022 11:50
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yağmur ve dolu hayatı felç etti

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı cadde ve sokakları göle çevirdi. Alaçatı ve Ilıca semtlerinde bir çok noktada su baskınları yaşandı.

İzmir'de gün boyunca aralıklarla etkili olması beklenen sağanak yağış, batı ilçelerinden giriş yaptı. Çeşme ilçesinde de sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda etkili olan yağışla, Alaçatı ve Ilıca semtlerinde sokaklar adeta göle döndü. Suyla dolan cadde ve sokaklar, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Baz noktalarda da dolu yağışı sebebiyle caddeler beyaza büründü.

"Sorun altyapı yetersizliği"

Öte yandan, bazı vatandaşlar, alt yapı yetersizliğine isyan ederek her yağmurda aynı sorunun yaşandığını dile getirdi. Çeşme Belediyesine tepki gösteren vatandaşlar, "Eski Çeşme'ye hasretiz. Altyapı olmadan görsellik yaparlarsa sonucu bu olur yazık", "Alaçatı her zaman böyle. Her kış istisnasız kazılıyor bütün yollar. Neden kalıcı bir çözüm bulamıyorlar anlamak güç" yorumları dikkat çekti. - İZMİR

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yağmur ve dolu hayatı felç etti

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Alaçatı, İzmir, Çeşme, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yağmur ve dolu hayatı felç etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yağmur ve dolu hayatı felç etti - Son Dakika
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