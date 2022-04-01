Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki yangın kontrol altında - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki yangın kontrol altında

01.04.2022 16:14
Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki yangın kontrol altında

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan ve rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda çıkan ve rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çeşme ilçesi Ciftlikköy - Altınkum arasındaki otluk alanda çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer sevk edildi. Yangın nedeniyle, çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Etkili olan fırtına, ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi. Yangın, yoğun müdahaleler ve takviye ekiplerle kontrol altına alındı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Çeşme'de otluk yangını (2) Son dakika haberi! Çeşme'de otluk yangını (2) Otizmli yüzücü Tuna'ya pusula oldu Otizmli yüzücü Tuna'ya pusula oldu

Yangın, Çeşme, İzmir, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki yangın kontrol altında - Son Dakika


Son Dakika
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:31:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki yangın kontrol altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement