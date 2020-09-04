Ünlü tatil merkezi Çeşme'nin içme suyu problemi tarih oluyor - Son Dakika

Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesinde, su sıkıntısıyla ilgili harekete geçilirken, özellikle yaz aylarında sık sık su kesintilerinin yaşandığı kentte Salman ve Karareis Barajları'ndan su getirecek iletim hattı ve arıtma tesisinin inşasına başlandı. Çalışmaları yerinde denetleyen DSİ 2 Bölge Müdürü Birol Çınar, proje bittiğinde Çeşme ve çevresine yılda yaklaşık 3 milyon 740 bin metreküp içme ve kullanma suyu verileceğini açıkladı.

Yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan Çeşme'nin su problemi sona eriyor. Geçen yıl tamamlanarak su tutulmaya başlanan Karareis ve Salman Barajları'nın suyunu, turistik ilçeye getirecek iletim hattı ve arıtma tesisi inşaatlarına başlandı. Konvansiyonel tipte inşa edilecek arıtma tesisinde günde 24 bin metreküp su arıtılacağı bildirildi.

34 kilometre boru döşenecek

Mart ayında yaklaşık 70 milyon liraya ihale edilen inşaatın son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "20 Mart'ta yüklenici firma ile sözleşmeyi imzaladık ve hemen 1 hafta sonra 26 Mart'ta yer teslimi yapılarak işe başladık. Salman ve Karareis Barajları'nın suyunu bölgeye getirmek için farklı çaplarda 34 kilometre boru döşeyeceğiz" dedi.

Tüm boruların fabrika siparişlerinin verildiğini kaydeden Çınar, 12 bin metre borunun da şantiye alanına getirilerek, döşeme işlemlerine başlandığını söyledi. Çalışmalarda şu anda yüzde 10 fiziki gerçekleşme sağlandığını kaydeden Çınar, projeyi 2023 Kasım ayına bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Proje tamamlandığında Çeşme Yarımadasına Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon metreküp (175 lt/sn), Salman Barajı'ndan yılda 0,90 milyon metreküp (100 lt/sn) olmak üzere toplam 3,74 milyon metreküp içme suyu sağlanarak bölgenin içme suyu problemi kökünden çözülecek.

Salman ve Karareis Barajı'ndan Çeşme ilçe merkezi ve Urla'nın Balıklıova ve Ildır Mahallelerine arıtılmış içme ve kullanma suyu verilecek. Salman Barajı ayrıca bin 700 dekar tarım arazisini de modern sulama ile tanıştıracak.

Karaburun ve mahallelerine yılda 1 milyon 98 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak Bozköy Barajı ise 2017 başında tamamlandı. 37.5 metre yüksekliğinde ve 3 milyon 653 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olarak inşa edilen baraj, bin metre tarım arazisine de can suyu verecek. - İZMİR