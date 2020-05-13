Ünlü tatil merkezinde plajlar tıklım tıklım doldu - Son Dakika

Korona virüsü salgını mücadelesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arasındaki çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kalkması üzerine Çeşme'nin plajlarında ve çocuk parklarında eğlendi. Ilıca Plajı'ndaki yoğunluk korona virüsü salgının yaygın olduğu bugünlerde dikkat çekti.



Havanın güzel olmasını fırsat bilen Çeşme ilçesindeki birçok aile, kısıtlamanın kalktığı 11.00'den sonra çocukları ile birlikte sokaklarda yürüyüş yaparak parklara gitti. Parklardaki yoğunluk göze çarparken, minikler gönüllerince eğlendi.



Bazı ailelerde, Çeşme'nin ünlü Ilıca Plajı'nda denize girip güneşlenmeyi tercih etti. İki aya yakın süredir evlerinde kapalı olan çocuklar denizin keyfini çıkarırken, bazıları ise keyifle iskeleden denize atladı. Güzel havayı fırsat bilen ailelerde çocukları ile birlikte denizin tadını çıkardı. Çocuklarda arkadaşları ve kardeşleriyle kumda ve denizde oynayarak 4 saatlik de olsa keyif yaşadı. - İZMİR