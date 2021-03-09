Ekrem Oran' dan : "Dikkat edelim, Çeşmemiz turizmden geçiniyor." uyarısı - Son Dakika

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Valisinin kentteki korona virüsü vakalarının bir haftada yüzde 50 arttığı yönündeki açıklamasına dikkat çekerek, "Dikkat edelim, Çeşmemiz turizmden geçiniyor. Eğer turizm olmazsa, çok büyük sıkıntıya gireriz. Eğer bu yaz kapanmak zorunda kalırsak, gerçekten çok büyük sıkıntıya gireriz" diye uyardı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle CHP İlçe Kadın Kolları tarafından Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı, buradaki konuşmasında uyarılarda bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in vakaların yüzde 50 oranında arttığı yönünde açıklamasına vurgu yapan Başkan Oran, "Birbirimize sarılmayı, öpmeyi, dertleşmeyi, gülmeyi, eğlenmeyi çok özledik. İnşallah artık bu son olsun. İnşallah açıldıktan sonra bir daha kapanmayalım; ama maalesef, bugün gelen bilgilere göre, İzmir'de vaka sayısı yüzde 50 artmış durumda. Siz analar, bacılar, kardeşlerimiz, lütfen evinize gittiğinizde; çocuğunuzu, eşinizi, kardeşinizi, annenizi, babanızı bir daha uyarınız. İzmir'de, 30 ilçe arasında, Seferihisar'dan sonra ikinci en güvenli ilçe Çeşme; ama maalesef bugün Valimiz, vakaların bir haftada yüzde 50 yükseldiğini basına açıkladı" diye uyarıda bulundu.

"Bu yaz kapanmak zorunda kalırsak, gerçekten çok büyük sıkıntıya gireriz"

Başkan Oran, uyarılarını şöyle sürdürdü:

"Dikkat edelim, Çeşmemiz turizmden geçiniyor. Hepimiz bir şekilde turizme ucundan değiyoruz; ama esnafız, ama turizmciyiz, ama işletmeciyiz veya bir yerde çalışıyoruz. Eğer turizm olmazsa, çok büyük sıkıntıya gireriz. Eğer bu yaz kapanmak zorunda kalırsak, gerçekten çok büyük sıkıntıya gireriz. Eve gidince, bu söylediklerimi iyi değerlendirin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi, 'Evet biz açıldık. Normalleşme başladı; ama artık daha dikkatli olmamız gerekir' diye lütfen uyarın." - İZMİR