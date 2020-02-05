Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talebi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talebi - Son Dakika

Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talebi

6 saat önce

Bursa'da ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talep edildi.

Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talebi, System.String[]

Bursa'da ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talep edildi.


2018 yılı Temmuz ayında Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman (38), araç içerisinde eşiyle konuştuğu sırada dayısı Yılmaz S. (53) tarafından başından vuruldu. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman hayatını kaybetti. Dayı ise, cinayetten tutuklandı.


Yılmaz S. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, maktul Fatih Karaman'ın eşi Yadigar ve annesi Necla Karaman ile tarafların avukatları katıldı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Yılmaz S., "Babadan kalan Bağdat hurmacısını yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk. Ancak, mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500 lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı. Aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi" dedi.


Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca savcı, sanığın suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim yapılarak cezasının müebbet hapse çevrilmesini istedi.


Mütalaanın ardından sanık, pişman olduğunu ve öldürme amacının olmadığını ifade ederek, "Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım o zaman" diye konuştu.


Mahkeme heyeti, karara bağlamak üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Karaman, Fatih, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Van'daki çığ faciasına bu kare damga vurdu! Yürek burkan görüntü
Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:38:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]