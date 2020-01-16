Ünlü teknik direktör müzik klipinde rol aldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü teknik direktör müzik klipinde rol aldı - Son Dakika Magazin

Ünlü teknik direktör müzik klipinde rol aldı

7 saat önce

Teknik Direktör Bülent Uygun, Sivaslı şarkıcı Ender Emek'in seslendirdiği "Resmini öptüm de yattım" isimli klipte rol aldı.

Ünlü teknik direktör müzik klipinde rol aldı, System.String[]

Teknik Direktör Bülent Uygun, Sivaslı şarkıcı Ender Emek'in seslendirdiği "Resmini öptüm de yattım" isimli klipte rol aldı.


Sivaslı genç sanatçı Ender Emek, sözlerini Aşkın Tuna'nın yazdığı, müziği Selami Sel'e ait olan ve yıllar önce Cengiz Kurtoğlu'nun yorumladığı "Resmini öptüm de yattım" isimli eseri yeniden yorumladı. Genç sanatçının çektirdiği klibinde ünlü teknik direktör Bülent Uygun da rol aldı. Uygun'un klipteki asker selamı, sınır ötesinde devam eden operasyonlarda görev alan Mehmetçiğe destek olarak değerlendirildi.


Klip yayınlanmaya başlamasının ardından müzik severlerin beğenisini topladı. Çalışması ve klipi hakkında açıklama yapan Ender Emek, "Dün gece resmini öptüm de yattım, herkesin bildiği bir parça. Yaklaşık 30 yıl önce Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği bir parça. Sözü Aşkın Tuna ve müziği Selamı Sel'e ait olan bir parça. Güzel tepkiler aldık. Klibimize teknik direktör Bülent Uygun ve gencinden yaşlısına birçok kişi bize destek verdi. Teknik direktörümüz Bülent Uygun klipte asker selamı verdi. Çok beğeni gördü, sağolsun" dedi. - SİVAS

Cengiz Kurtoğlu, Bülent Uygun, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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Ünlü teknik direktör müzik klipinde rol aldı
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