Ünlü Televizyon Yapımcısı Ahmet Cemal'in Annesi Hayatını Kaybetti
17 dakika önce
Marmaris'te yaşayan ünlü televizyon yapımcısı ve müzisyen Ahmet Cemal Karataş'ın annesi Zehra Karataş vefat etti.
Marmaris
'te yaşayan ünlü televizyon yapımcısı ve müzisyen Ahmet Cemal Karataş
'ın annesi Zehra Karataş vefat etti. Ünlü yapımcı annesinin tabutunu omuzlarken gözyaşlarına hakim olamadı.
Marmaris'te yaşayan ünlü televizyon yapımcısı ve müzisyen Ahmet Cemal Karataş'ın annesi Zehra Karataş vefat etti. Bugünün sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybeden Zehra Karataş, öğle namazına müteakip toprağa verildi. Anne
Karataş için öğle namazının ardından Armutalan Merkez
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailenin yakınları ve Ahmet Cemal Karataş'ın sevenlerinden oluşan kalabalık katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra merhumenin tabutu, defnedileceği Armutalan Mezarlığı'na götürülmek üzere cenaze aracına taşındı. Karataş, araca kadar annesinin tabutunu taşımayı hiç bırakmadı. Annesi, dualar eşliğinde defnedilirken de mezara elleriyle toprak attı. Defin işlemi tamamlandıktan sonra taziyeleri kabul eden Ahmet Cemal Karataş'ın çok üzgün olduğu, sık sık gözlerinin dolduğu ve ağladığı gözlendi. - MUĞLA
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:17 Kaynak: İHA
Cansu Dere'den, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'a Şaşırtan Yorum!
Müge Anlı'da Akılalmaz Olay: Cinlerime Söyledim, Müge Anlı Program Yapamayacak
Usta Oyuncu Perran Kutman'ın Annesi Hayatını Kaybetti
Buse Varol, Alişan ve Demet Akalın'ın Barışması Hakkında İlk Kez Konuştu