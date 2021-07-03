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Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu - Son Dakika

Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu

03.07.2021 16:43

Wimbledon'da boy gösteren İtalyan tenisçi Camila Giorgi'nin turnuva öncesi iç çamaşırlarıyla verdiği poz sosyal medyanın gündemine oturdu. Giorgi'nin Wimbledon öncesi paylaştığı fotoğraflar etkileşim yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Giorgi'nin ününü artırmak için bu tarz paylaşımlara ağırlık verdiğine yönelik eleştiriler yaptı.

Kadın tenisçiler arasında dünyada 75. sırada bulunan Camila Giorgi'nin Wimbledon öncesi sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar takipçileri tarafından yeniden gündeme getirildi.

Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin pozları olay oldu

Camila'nın takipçilerinden gelen "Harikasın ama kendine olan güvenini artırmak için vücudunu herkesin içinde sergilemen mi gerekiyor?" yorumu trolleme olarak algılanırken Camila ise emojiyle karşılık verdi.

Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin pozları olay oldu

Camila'nın yaptığı paylaşımların ocak ayına ait olduğu ve yılbaşından hemen sonra yapıldığı ortaya çıktı.

Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin pozları olay oldu

Ünlü giyim markası Giomila'nın reklam yüzlerinden olan Camila'nın Instagram adresindeki pozlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin pozları olay oldu
Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin pozları olay oldu
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu

Wimbledon, Medya, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu - Son Dakika Spor


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