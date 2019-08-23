Ünlü tenor Mario Frangoulis, Çeşme'de müzik şöleni yaşattı

İZMİR'de bu sene 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis konseri ile Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Konsere katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bütün yaz özellikle tarihi alanlarda kültürel miras alanlarıyla sanatı buluşturmaya çalışıyoruz. Dünyanın kaç yerinde bir amfi tiyatroda ya da tarihi bir kalede konser dinleyebilirsiniz ki? Dikkat çekici işler yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki nitelikli turisti de kıyı destinasyonlarımıza çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Dünyanın her coğrafyasında çok sevilen müzikaller ve şarkılardan oluşan programı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü Yunanlı tenor Mario Frangoulis'in konseri ile bu akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda başladı. Festivalin ilk gününde, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aytül Büyüksaraç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve ünlü şarkıcı Pınar Aylin de izleyiciler arasındaydı. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisiyle başlayan konserde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik ettiği Frangoulis, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Şef Lukas Karytinos'un yönetimindeki orkestra izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. İzmirlilerle buluşan Frangoulis'e soprano Aliki Chrysochou da eşlik ederek, izleyicilere müzik şöleni sundu. Sahnede izleyicilere seslenen Frangoulis, "İzmir'de böyle bir festivalde olduğum için çok mutluyum. Bu muhteşem atmosferde, Çeşme'de sizinle buluşmak harika bir duygu. Size elimizden gelenin en iyisini sunacağız. İki yakanın kardeş insanları için sahnede olmak beni heyecanlandırıyor" dedi.

'KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI İLE SANATI BULUŞTURUYORUZ'

DHA'ya açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin çok genç ve çok yeni bir festival olduğunu kaydetti. Festivalin ortaya çıkışı ile ilgili bilgi veren Yavuz, şunları söyledi:

"2017'de Opera ve Bale Günleri olarak başlamıştık. Geçen yıl ilk defa festival formatında gerçekleştirmiştik. Festivalin ana orkestrası İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, fakat bize Antalya Devlet Opera ve Bale Orkestramız da katılacak. Keyifli bir festival olduğunu düşünüyorum. Biz yaz aylarını özellikle uluslararası festivallerle hem yerli izleyicilerimiz, hem de yabancı ziyaretçiler için renklendirmeye çalışıyoruz. Bu sene Temmuz ayında İstanbul Opera Festivali'miz ile başladık. Arkasından 17'inci Bodrum Bale Festivalimiz dün akşam muhteşem bir konserle sona erdi. 1 Eylül'de de Aspendos festivalimiz başlıyor. Bütün yaz özellikle tarihi alanlarda kültürel miras alanlarıyla sanatı buluşturmaya çalışıyoruz. Dünyanın kaç yerinde bir amfitiyatroda yada tarihi bir kalede konser dinleyebilirsiniz ki? Dikkat çekici işler yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki nitelikli turisti de kıyı destinasyonlarımıza çekmeye çalışıyoruz. Festivale dikkat çekici ve keyifli bir konserle başladık, orkestramız da çok başarılı. Biz aslında bu festivali Efes Antik Tiyatro'da yapmak üzere tasarlamıştık ve orada başlatmayı düşünüyorduk. Fakat bu sene antik tiyatromuzda önemli bir restorasyon çalışması yapılıyor. Önümüzdeki yıl çalışma sona ererse antik tiyatroya döneceğiz. Programın ilerleyen zamanlarında Efes Celsus Kütüphanesi'nin önünde bir konserimiz olacak. Toplam 5 etkinlikle daha 2 yaşında olan bir festival için başarılı bir program geçireceğimize inanıyorum."

SANAT DOLU PROGRAM

Festival programı kapsamında; 24 Ağustos'ta Antalya Devlet Opera ve Balesi, Şehrazat balesini Şef Hakan Kalkan yönetiminde Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileyecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi İspanyol Renkleri adlı gösterisini 28 Ağustos'ta Antik Efes Ticaret Agorası'nda Şef Tuglio Gagliardo yönetiminde sunacak. 31 Ağustos'ta ise, ülkenin genç opera sanatçılarının konuk olacağı Genç Opera Yıldızları Konseri İZDOB Orkestrası eşliğinde Efes Antik Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleşecek. Festival, Rus operasının üç önemli solisti olan Oxana Shilova, Suren Maksutov ve Pavel Yankovsky'i konuk edecek La Traviata operası temsilinin prömiyeri ile Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde son bulacak.