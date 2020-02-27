Ünlü tenora taciz suçlaması: Ülkesi bile kapılarını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü tenora taciz suçlaması: Ülkesi bile kapılarını kapattı - Son Dakika Magazin

Ünlü tenora taciz suçlaması: Ülkesi bile kapılarını kapattı

6 saat önce

İspanya Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "mağdur kadınlarla dayanışma göstermek" için tenor Domingo'nun mayısta Madrid'deki Zarzuela Ulusal Tiyatrosu'nda vereceği konserlerin iptal edildiği duyuruldu.

Ünlü tenora taciz suçlaması: Ülkesi bile kapılarını kapattı, System.String[]

İspanya Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "mağdur kadınlarla dayanışma göstermek" için tenor Domingo'nun mayısta Madrid'deki Zarzuela Ulusal Tiyatrosu'nda vereceği konserlerin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Müzik ve Sahne Sanatları Ulusal Enstitüsü, kadınlara kararlı desteğini vurguluyor ve her türlü taciz, taciz edici davranış veya üstünlük ifadesini reddediyor." denildi.


Ayrıca Real Tiyatrosu da 9 Mayıs'ta "La Traviata" operasında sahne alması öngörülen Domingo hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili belgeleri analiz edip, İspanyol sanatçının programdan çıkarılıp çıkarılmamasına karar vereceğini bildirildi.


ABD'de opera sanatçılarının bağlı olduğu sendika (AGMA) tarafından yürütülen soruşturmada, geçmişte Washington ve Los Angeles ulusal operalarının direktörlüğünü yapan Domingo'ya yönelik 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu açıklanmıştı.


İspanyol tenor, salı günü yaptığı açıklamada, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla ilgili "tüm sorumluluğu" kabul ettiğini belirterek, "neden olduğu acıdan" dolayı suçlamaları yapan kadınlardan özür dilemişti. İspanyol tenor, ilk ekim ayında ortaya atılan hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından 2003 yılından beri genel direktörlüğünü yaptığı Los Angeles Operası'ndan istifa etmiş ve çok sayıdaki konserini de iptal etmek zorunda kalmıştı.


Uluslararası alanda çok sayıda ödül sahibi olan ve klasik müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Domingo, 50 yılı bulan kariyerinde 150'den fazla opera eserinde rol alarak, 4 binden fazla kez sahneye çıktı.

İspanya, Madrid, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:18 
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