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Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
6 saat önce
Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:48 Kaynak: AA
Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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