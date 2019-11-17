Son Dakika Haberleri: Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Son Dakika Güncel Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - Son Dakika

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

6 saat önce

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti., System.String[]

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldız Kenter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:48 Kaynak: AA
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Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı
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