Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Ortaoyuncular tiyatrosunun resmi hesabından yapılan açıklamada "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadeleri kullanıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu, 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.