Son Dakika Haberleri: Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybetti
Son Dakika Genel Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybetti

6 saat önce

Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybettiİSTANBUL Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybetti

İSTANBUL Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybetti

Yıldız Kenter, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldız Kenter'in ölüm haberini alan Mahsun Kırmızıgül gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 09:59:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]