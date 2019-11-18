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Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybetti
6 saat önce
Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybettiİSTANBUL Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter hayatını kaybetti
İSTANBUL Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
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