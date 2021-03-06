Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti - Son Dakika

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Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş vefat etti

MUĞLA - Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Altan Karındaş tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden sanatçı birçok başarılı tiyatro oyununa, sinema filmine ve dizilere imza atmıştı.

En son 10 yıldır yaşadığı Marmaris İkinci Bahar Huzurevi'nde Marmaris Belediyesi'nin projesi olan 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde 'Ayağa Kalk' isimli anma filminde rol alan Karındaş, solunum yetmezliği sebebi ile uzun süredir tedavi görüyordu. Pandemi döneminde 10 yıl yaşadığı huzur evinden Turunç Mahallesi'ndeki müstakil bir eve taşınan Altan Karındaş'a hemşiresi, bakıcısı ve kişisel asistanı eşlik ediyordu. Bir süre Marmaris'te özel bir hastanede tedavi gören Karındaş şikayetlerinin artması üzerine Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Karındaş, hayata gözlerini kapadı.