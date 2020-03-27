ÜNLÜ TİYATROCULARDAN

ÜNLÜ tiyatro oyuncuları video mesajıyla "evde kal" çağrısında bulundu.

Mesajlar şu şekilde:

Kerem Alışık , "Bizim için tiyatro ile aşkın tarifi aynıdır. Çünkü tiyatro sadece sahne perdesini açmaz. Kalp perdesini de açar. Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu 25 yıldır ilk defa tiyatro perdesini açamadı. Evde kalın.Evde kalın ki, sağlıklı kalın. Ama hep tiyatroyla kalın."

Selçuk Yöntem , "Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu olarak hepinizin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz. Lütfen evde kalın."

Deniz Uğur , "Hepinizin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz.Hem sizlerin, hem de kendi sağlığımızı korumak adına, bir süreliğine sizlerden ayrı kalmak durumunda kaldık. Bir kez daha tekrarlıyoruz, evde kal."

Hatice Aslan , "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nünüzü kutluyorum.İnanıyoruz ki bu süreç bitecek ve biz tekrar birlikte olucaz."

-Devrim Nas, "Tiyatronun ışığında ve birleştiriciliğinde bir araya gelene kadar sağlıkla kalın, evinizde kalın."

-Özlem Öçalmaz, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nünüzü en içten dileklerimle kutluyorum.Seyirciyle aynı havayı solumadan tiyatro olmaz."

Hande Soral , "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz. Bu süreçte herkesin sağlığı için evde kal."

-İştar Gökseven, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarız. Ülkemiz ve dünya önemli bir sınavdan geçiyor. Bu sınavdan kalma, evde kal"

-Gülin İyigün, "Kendini korumak, etrafındakileri korumak ve hepimizi korumak için lütfen evde kal."

Yiğit Pakmen, "Evde kal, sağlıkla kal."

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