Ünlü tiyatro oyuncuları video mesajıyla "evde kal" çağrısında bulundu.

Mesajlar şu şekilde:

Kerem Alışık, 'Bizim için tiyatro ile aşkın tarifi aynıdır. Çünkü tiyatro sadece sahne perdesini açmaz. Kalp perdesini de açar. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu 25 yıldır ilk defa tiyatro perdesini açamadı. Evde kalın.Evde kalın ki, sağlıklı kalın. Ama hep tiyatroyla kalın."

- Selçuk Yöntem, 'Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu olarak hepinizin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz. Lütfen evde kalın."

- Deniz Uğur, 'Hepinizin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz.Hem sizlerin, hem de kendi sağlığımızı korumak adına, bir süreliğine sizlerden ayrı kalmak durumunda kaldık. Bir kez daha tekrarlıyoruz, evde kal."

- Hatice Aslan, '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nünüzü kutluyorum.İnanıyoruz ki bu süreç bitecek ve biz tekrar birlikte olucaz."

-Devrim Nas, 'Tiyatronun ışığında ve birleştiriciliğinde bir araya gelene kadar sağlıkla kalın, evinizde kalın."

-Özlem Öçalmaz, '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nünüzü en içten dileklerimle kutluyorum.Seyirciyle aynı havayı solumadan tiyatro olmaz."

- Hande Soral, '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz. Bu süreçte herkesin sağlığı için evde kal."

-İştar Gökseven, '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarız. Ülkemiz ve dünya önemli bir sınavdan geçiyor. Bu sınavdan kalma, evde kal"

-Gülin İyigün, 'Kendini korumak, etrafındakileri korumak ve hepimizi korumak için lütfen evde kal."

Yiğit Pakmen, 'Evde kal, sağlıkla kal."