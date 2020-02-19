Ünlü top model Ambrossio, Göbeklitepe'de yürüyecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü top model Ambrossio, Göbeklitepe'de yürüyecek - Son Dakika Magazin

Ünlü top model Ambrossio, Göbeklitepe'de yürüyecek

8 saat önce

Ünlü top model Alessandra Ambrosio, Göbeklitepe'de yürüyecek.

Ünlü top model Ambrossio, Göbeklitepe'de yürüyecek, System.String[]

Ünlü top model Alessandra Ambrosio, Göbeklitepe'de yürüyecek.


Dosso Dossi Fashion Show için, 17 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde özel bir sahne hazırlanıyor. Şova özel olarak 270 derecelik 10 metre yüksekliğinde bir sahne kurulacak. Defile alanı dünyanın en eski bilinen yapılar topluluğu olan Göbeklitepe'ye dönüştürülecek. Ünlü top model Alessandra Ambrosio, Göbeklitepe'nin yapıları arasında yürürken arka planda dijital art tekniğiyle similasyonlu bir şov gerçekleştirilecek.


Tüm dünyanın dikkatini Anadolu'ya çekmeyi başaran ve insanlık tarihinde bir dönüm noktası olan Göbeklitepe'nin modayla da anılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Göbeklitepe konseptini Türkiye'nin tanıtımı adına seçtik. Dünya çapında bir şov olacak. Göbeklitepe'nin gizemini moda ile birleştirerek farklı bir açıdan gündem oluşturacağız" dedi. - İSTANBUL

Alessandra Ambrosio, Göbeklitepe, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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