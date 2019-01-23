Son Dakika Haberleri: Ünlü Top Modeller If Wedding Fashion İzmir'de Podyuma Çıktı

Ünlü Top Modeller If Wedding Fashion İzmir'de Podyuma Çıktı

1 saat önce

İzmir'de 13'üncü kez kapılarını açan If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen defilede, birbirinden ihtişamlı abiye ve gelinlikler göz doldurdu.

Ünlü Top Modeller If Wedding Fashion İzmir'de Podyuma Çıktı, System.String[]
İzmir'de 13'üncü kez kapılarını açan If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen defilede, birbirinden ihtişamlı abiye ve gelinlikler göz doldurdu. Aralarında Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer gibi ünlü top modellerin de bulunduğu defilede sergilenen özel koleksiyon tasarımlar izleyicilerden tam not aldı.

Avrupa'nın en büyüğü olan If Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 13'üncü kez kapılarını açtı. Fuarda düzenlenen bir firmaya ait defilede Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer gibi ünlü top modeller podyuma çıktı. Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz'e ait firmanın 30 parçalık birbirinden ihtişamlı abiye ve gelinliklerin sergilendiği defile, izleyicilerden tam not aldı. Öte yandan defileye izleyici olarak katılanlar, gümüş işlemeli gelinlikleri ve tasarım abiyeleri ilgiyle izleyerek fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmedi. Türkiye'nin top modelleri Özge Ulusoy ve Şebnem Schaefer'in katılımıyla gerçekleşen defilenin firma sahipleri Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz de muhteşem bir defile ortaya koymanın heyecanı içinde olduklarını belirttiler. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:09 Kaynak: DHA

Şebnem Schaefer, Özge Ulusoy, İzmir, Güncel
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