Ünlü Top Modeller If Wedding Fashion İzmir'de Podyuma Çıktı
1 saat önce
İZMİR'de 13'üncü kez kapılarını açan If Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında gerçekleşen defilede birbirinden ihtişamlı abiye ve gelinlikler göz doldurdu.
İZMİR'de 13'üncü kez kapılarını açan If Wedding Fashion İzmir
Fuarı kapsamında gerçekleşen defilede birbirinden ihtişamlı abiye ve gelinlikler göz doldurdu. Özge Ulusoy
, Şebnem Schaefer
gibi ünlü top modellerin de aralarında bulunduğu defilede özel koleksiyon tasarımlar izleyicilerden tam not aldı. Avrupa
'nın en büyüğü olan If Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 13'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar kapsamında düzenlenen defilede Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer gibi ünlü top modeller podyuma çıktı. Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz'e ait firmanın 30 parçalık birbirinden ihtişamlı abiye ve gelinliklerin sergilendiği defile, izleyicilerden tam not aldı. Öte yandan defileyi izleyenler, gümüş işlemeli gelinlikleri ve tasarım abiyeleri ilgiyle takip ederek fotoğraf ve video çekimi yaptı. Organizasyonu gerçekleştiren firma sahipleri Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz muhteşem bir defile ortaya koymanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:34 Kaynak: DHA
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