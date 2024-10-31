Ünlü tur şirketinin erken rezervasyon oyunu - Son Dakika
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Turizm

Ünlü tur şirketinin erken rezervasyon oyunu

Ünlü tur şirketinin erken rezervasyon oyunu

Turizm sektöründe hizmet veren ETS Tur son zamanlarda müşterilerinden gelen şikayetlerle adından söz ettiriyor. Mağduriyetini sosyal medyada yaptığı paylaşımla dile getiren bir kullanıcı, ''Ocak ayında erken rezervasyon fiyat avantajına güvenerek aldığımız tatilin, Eylül 2024 sonunda yaklaşık aynı fiyatla satıldığını gördük. ETS Tur'dan 'Siz hala avantajlısınız ve yapılacak bir şey yok' cevabı verildi'' ifadelerini kullandı.

31.10.2024 15:47
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Tatil bütçesini aylar öncesinden ayarlamaya çalışan vatandaşlar, erken rezervasyon kampanyalarını avantajlı olduğu gerekçesiyle tercih ediyor. Bu kampanyaları en çok yapan şirketlerin başında gelen ETS Tur'un müşterileri ise yaşadıkları şikayetleri bir bir dile getiriyor.

Ocak ayında erken rezervasyon yaptıran bir kullanıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "06-12 Ekim 2024 tarihi için 30 Ocak 2024 tarihinde ETS Tur'un lanse ettiği gibi erken rezervasyon fiyat avantajına güvenerek aldığımız tatilin, Eylül 2024 sonunda aynı otelde ve aynı günler için yaklaşık aynı fiyatla ETS Tur'da ve otelde de satıldığını görünce arayıp 'Fiyat avantajı bu mu' diye sorduk. Uzun görüşmeler ve bahaneler sonucun ETS Tur'un verdiği son cevap: 'Otelden direkt veya ETS Tur'dan da satın alsanız siz hala avantajlısınız ve yapılacak bir şey yok' cevabı verildi.

Ocak 2024 sonu ile Eylül 2024 sonu arasındaki fark veya ETS'nin belirttiği gibi fiyat avantajımız 700-800TL civarı. Dalga geçer gibi... Erken rezervasyon kampanyalarına ve ETS Tur'a güven sıfırlandı maalesef."

Ünlü tur şirketinin erken rezervasyon kandırmacası

"BİLET TOPLU ŞEKİLDE MADEN ŞİRKETİNE SATILMIŞ"

Bir başka kullanıcı ise, ETS tur üzerinden bir ay önceden rezervasyon yapmış olmasına rağmen mağdur olduğunu belirterek "25 Ekim de eşimle yaptığımız Nemrut tatili için ETS Tur üzerinden rezervasyonumuzu bir ay önceden almış olmamıza rağmen otel yetkilisi bileti toplu şekilde maden şirketine satmış, biz de hep reklamlarda söyledikleri üzere ETS tur güvencesine güvenerek ETS ile iletişime geçtik. Kendileri otel yetkilisi ile iletişime geçmelerine rağmen çözüm bulamadılar, yakındaki bir otele gitmemizi istediler sadece. Otele giremedikten sonra bu da zaten benim aklıma gelebilecek bir şey ve aradaki fiyat farkını da hiçbir şekilde karşılayamayacaklarını belirttiler" ifadelerini kullandı.

Ünlü tur şirketinin erken rezervasyon kandırmacası
Ünlü tur şirketinin erken rezervasyon kandırmacası

Ekonomi, Ekonomi, Turizm, Tatil, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Turizm Ünlü tur şirketinin erken rezervasyon oyunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ad Drsy:
    turizm bakanı ilgilensin 57 2 Yanıtla
  • Erkan Ergin:
    ets zaten bakanın firması komik olma 33 3 Yanıtla
  • Aykut null:
    1 milyar TL Ceza ver bir daha yapıyormu görelim. Cezalar caydırıcı değil 20 1 Yanıtla
  • İsmail null:
    gaza gelmemek gerek 5 6 Yanıtla
  • Atilla levent:
    gitmeyin sonra kartlar patliyor 8 0 Yanıtla
  • Murat BEYDÜZ:
    ben hep ets ile seyehat ediyorum ve bu güne kadar sorun yaşamadım. pandemide gideceğim otel açılmadı diye yakınında daha üstün bir otele fiyat farkı almadan geçişimi yaptılar. 2 2 Yanıtla
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