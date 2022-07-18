Ünlü turizm firmasından veri ihlali bildirimi

Bir firma daha Türkiye genelinde artan siber saldırılardan nasibini aldı. Voyage Turizm ve Ersoy Otelcilik adlı firmalar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) veri ihlali bildirimi yaptıklarını duyurdu.

Voyage Turizm ve Ersoy Otelcilik, veri ihlali bildirimi yaptı

Yakın zamanda Pegasus ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. veri ihlali bildiriminde bulundu. Türkiye Elektrik Dağıtım adlı şirketin 280.000 kullanıcısına ait veri sızdırıldığı duyuruldu. Pegasus'un kaç müşterisinin veri ihlalinden etkilendiği henüz bilinmiyor.

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Ünlü otel zinciri Maxx Royal Resorts, müşterilerini veri ihlali uyarısıyla karşılıyor. Bir Twitter kullanıcısı, Maxx Royal Resorts bilgi ekranlarında yer alan uyarı görselini paylaştı.

Henüz KVKK web sitesinde veri sızıntısı ile ilgili duyuru yayınlanmadı. Veri ihlali nedeniyle kaç kullanıcının etkilendiği ne yazık ki bilinmiyor.

Paylaşılan görseldeki uyarı metninde, "Aşağıda bulunan kısayolda yer alan şirketler tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na veri ihlal bildiriminde bulunulmuştur. Voyage Turizm ve Ersoy Otelcilik olarak sizlere sunmuş olduğumuz hizmetler çerçevesinde bu şirket/firmalardan aldığınız bir hizmet bulunuyor ise sizinde bu şirketlerde bulunan kişisel verileriniz ihlal edilmiş olabilir. Konuyla ilgili olarak güncel bilgileri, aşağıdaki kısa yolu verilen ilgili sayfalarda takip edebilirsiniz." ifadeleri yer alıyor.

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