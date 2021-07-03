Ünlü Türk ressam Osman Hamdi Bey'in evi "prestij müzesi" olarak düzenlenecek - Son Dakika

Dünyaca ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablonun sahibi Osman Hamdi Bey'in hatırasının yaşatıldığı Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Türk müzeciliğinin gelişimini anlatan bir kültür ve sanat merkezine dönüştürülecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgiye göre, bakanlık, 1987'de "Osman Hamdi Bey Müzesi" olarak ziyarete açılan köşkün, "prestij müzesi" olarak yeniden düzenlenmesine karar verdi.

Bu çerçevede köşk, çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu ve ressam Osman Hamdi Bey'in özelliklerini anlatacak, yaşamından kesitler sunacak şekilde onarılacak.

"Yaşayan ve öğreten bir müze" olarak işlevlendirilecek yapı, ulusal ve uluslararası sergi, panel, konferans, toplantı, çalıştay ve "Uluslararası Osman Hamdi Bey Resim Yarışması" gibi farklı etkinliklerin yapılacağı bir mekana dönüştürülecek.

Çocuklara özel alan

Bakanlık çalışma kapsamında ayrıca çocuklara müzeyi sevdirecek düzenlemeler de yapacak. Köşkün Resimhane bölümünde ve korusunda çocuklar için özel eğitim ve oyun alanları oluşturulacak.

Merkezde kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra ziyaretçiler için dinlenme alanları ve Osmanlı mutfağına özgü lezzetlerin sunulacağı mekanlar yapılacak.

Osman Hamdi Bey Evi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan müze ev, Osman Hamdi Bey tarafından Eskihisar'da resimhanesi, kayıkhanesi ve müştemilatıyla planlarını kendisinin çizdiği iki katlı yapı olarak 1884 yılında inşa edildi. 1945'te resimhanenin ahşap olan üst katı yandı, koru ve binalar 1966'da tescil edildi, onarımdan sonra 1987'de Osman Hamdi Bey Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Osman Hamdi Bey'in 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği köşk, 1. Dünya Savaşı'nda karargah komutanlığına tahsis edildi.

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'nin en önemli özelliklerinden birini, giriş katında bulunan ahşap kapıların tablalarına kendisinin yaptığı çiçek motifleri oluşturuyor.