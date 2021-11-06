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Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti - Son Dakika

Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti

06.11.2021 13:06

Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr.

Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti

Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı:

"Binalaşmaya, kirlenmeye, ve bir takım çevre sorunlarına karşı zeytinlerimizi korumak gerekiyor"

" Türkiye'de zeytinciliği kurtarmak için herkesin yediği zeytine sahip olması gerekiyor"

MANİSA - Yaklaşık 2 yıl önce Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesinde 10 dönümlük bir zeytinlik satın alan ve sık sık gelerek burada zaman geçiren ünlü Türk Tarihçi Akademisyen Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendi zeytinini hasat etti.

Ortaylı'yı Kırkağaç'ta Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve komşuları karşıladı. Kendisine ait zeytinliği gezen ve zeytinini elleriyle hasat eden Ortaylı, çevredeki çiftçilerle bol bol sohbet etti. Ortaylı, daha sonra Kırkağaç'ın Bakır Mahallesinde bulunan 1659 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı anıt zeytin ağacını ziyaret etti. Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya, burada kendisi için hazırlanan Kırkağaç'ın yöresel yemekleri ikram edildi. Burada İHA muhabirine özel bir açıklamalarda bulunan Ortaylı, "Kırkağaç'tayız. Akhisar'ın komşu ilçesi. Köyün adı Öveçli, bizim köyümüz. Çok küçük bir zeytinliğim var ama mühim olan anlamı. Çünkü burası çok çalışkan, gelişen bir zeytin bölgesi. Türkiye'nin zeytin ihracat şampiyonu. İnşallah Akdeniz'de de öyle olacak. Türkiye'de zeytinciliği kurtarmak için herkesin yediği zeytine sahip olması gerekiyor. Bundan 10 sene önce Amerika'daki, Rusya'daki ortalama insanın bile tanımadığı ancak ansiklopediden öğrendiği zeytinyağı artık bütün sofralara giriyor dünyada. Çok kıymetli bir malzeme, hakikaten altın suyu. Onu idare etmemiz lazım. Yani binalaşmaya, kirlenmeye, ve bir takım çevre sorunlarına karşı zeytinlerimizi korumak gerekiyor. Sanayi ile bozulan profili zeytin bahçeleriyle düzeltmemiz gerekiyor. Basından değil bahçeden takip edeceksin, herkes zeytin alsın. Kırkağaç'a ara sıra geliyorum. Ben zeytinci değilim ama zeytini seviyorum. Zeytini korumak lazım. Zeytin bahçelerini elimizde tutacağız ve koruyacağız. Şu anda en büyük problem. Şuursuz yapılanmaya, turizmin getirdiği bazı lüzumsuz tesislere karşı zeytin ziraatını çok daha fazla kurmak lazım. İhlal ediliyor çünkü. Sık sık zeytinliklere özel izin çıkarılıyor ve yapılaşma başlıyor. Sonra kesiyorlar, daha sonra yine başlıyor. Yani 2 sene önce geçtiğin zeytinlik mıntıkasında binalar görüyorsunuz. Bu maalesef hazin bir görünüm. Çok ziyana sokacak bizi" dedi.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya anıt zeytin ağacının zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu hediye edildi.

Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti
Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti
Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti
Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti

İlber Ortaylı, Kırkağaç, Hasat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Kırkağaç'ta kendi zeytinini hasat etti - Son Dakika
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