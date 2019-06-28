Ünlü Türkmen şair Mahtumkulu Firakı Yozgat'ta anıldı

Türkmenistanlı ünlü şair Mahtumkulu Firakı için anma programı yapıldı.

Türkmenistanlı ünlü şair Mahtumkulu Firakı için anma programı yapıldı.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkede her yıl 27 Haziran'ın Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı olarak kutlanması münasebetiyle Yozgat'ta Mahtumkulu Firakı'nın heykeline çelenk koyma programı düzenledi.



Çapanoğlu Kent Park'ta düzenlenen programda Türkmenistan milli marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, burada yaptığı konuşmada, Mahtumkulu Firakı'yi rahmetle andığını belirtti.

Türkmenistan Büyükelçisi ve ekibini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çakır, "Mahtumkulu Firakı, gerek Türk birliğinin, gerek İslam Birliğinin bir arada olması için büyük emek sarf eden, kaleminden mürekkep akıtan bir insan. Arapça, Farsça okumuş, Türk diline hakim, köklü bir aileden gelen bir insan. Bugün sadece Türkiye'ye Türkmenistan'a değil bütün coğrafyaya, İslam coğrafyasına eserleriyle hitap eden bir insan." dedi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev de bugünün Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir bayramı olduğunu söyledi.

Amanlıyev, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortak şairimiz, düşünürümüz Mahtumkulu atamızın doğumunun 295. yıl dönümü münasebetiyle bu parkta bulunan heykele çelenk koyma programı düzenledik. Ülkemizin kültürünün, sanatının, müzik değerlerinin genel olarak manevi kalkınışının gelişmesi için büyük çalışmalar yapılmakta. Bu çalışmalar aynı zamanda ülkemizin ortak kültürümüzün temsilcileri olan şairlerimizin eserlerinin hem ülkemizde hem yurt dışında tanıtılması açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda Mahtumkulu Firakı'nın hem Türkmenistan'da hem de yurt dışında ve Türkiye Cumhuriyetinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır."

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise büyük şair Mahtumkulu'yu rahmetle andığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Mahtumkulu Firakı'nın heykeline çelenk konuldu.

Bozok Üniversitesinde de Mahtumkulu konulu konferans düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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