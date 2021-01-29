Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi - Son Dakika

Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

29.01.2021 18:32

Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi Geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonucu ölümden döndüğü iddiasıyla doktor hakkında suç duyurusunda bulunan türkücü Alişan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

İSTANBUL - Geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonucu ölümden döndüğü iddiasıyla doktor hakkında suç duyurusunda bulunan türkücü Alişan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

Geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini iddia eden türkücü Alişan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun yanı sıra Alişan, İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak doktor Ufuk A.'ya 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmış ve Tabipler Odası'na da şikayet etmişti.

Türkücü Alişan, yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında avukatı Emek Emre ile birlikte ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle açıklama yapmayan Alişan, dava sürecine ilişkin ifade vermek üzere geldiğini söylemesinin ardından avukatı ile birlikte ifade vermek üzere adliyeye girdi.

Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi
Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi
Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi
Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul Adliyesi, İstanbul, Alişan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi - Son Dakika


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