Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı - Son Dakika Magazin

Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı

6 saat önce

Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı, System.String[]

Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.


Bir dönem "İşte Benim Stilim" yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi bugün Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

Çapa Tıp Fakültesi, Ceylan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:31 
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