Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı - Son Dakika

Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı

6 saat önce

PANKREAS iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan'ın 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı, System.String[]
PANKREAS iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan'ın  25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı. Berdan Mardini, Alişan ve Arkan'ın ailesinin katıldığı törende Ceylan, yeğeninin tabutu başında gözyaşı döktü.

Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye sanatçı Ceylan, oyuncu Berdan Mardini, Alişan ve Arkan'ın ailesi katıldı. Ceylan ve Arkan'ın annesi tabutu başında gözyaşı döktü. Ceylan "Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan" dedi.

CEYLAN'I KIZI GİBİ SEVİYORDU

Basın mensuplarına konuşan oyuncu Berdan Mardini,  "İnşallah mekanı cennet olur, ölüm herkese olduğu gibi bize de haktır. Dolayısıyla biz de bu acıyı paylaşmaya geldik. Gençlerin ölümü daha zordur, ailesine ve Ceylan'a başsağlığı diliyorum. Ceylan da zaten kızı gibi seviyordu yeğenini. Mekanı cennet olsun." dedi.

Arkan'ın akrabası Mahmut Karakuzu ise "Kızımızı kaybettik, çok sevdiğimiz bir yavrumuzdu bizim. Onu içimizden atamayacağız, onu içimizde yaşatacağız ama. Rabbim onu çok sevdi de yanına aldı. Bütün sevenleri de burada hepsine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

"BİZ ÖLECEKTİK"

Ceylan ise gözyaşlarını tutamayarak "Analar varken çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik yavrum Nazlıcan. Herkes namaza gitsin lütfen" dedi.


- İstanbul
Berdan Mardini, İstanbul, Alişan, Ceylan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:11 Kaynak: DHA
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Türkücü Ceylan'ın hayatını kaybeden yeğeni Nazlıcan Arkan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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