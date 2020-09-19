Ünlü türkücü Mahmut Tuncer pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti - Son Dakika

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Türk Halk Müziği'nin efsanevi isimlerinden Mahmut Tuncer, yakın dostu ünlü şair ve sanatçı Abdurrahman Delen'in oğlu Samet Can'ın düğününe katıldı.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti

BALIKESİR - Türk Halk Müziği'nin efsanevi isimlerinden Mahmut Tuncer, yakın dostu ünlü şair ve sanatçı Abdurrahman Delen'in oğlu Samet Can'ın düğününe katıldı. Düğünde nikah şahitlerinden biri de olan Tuncer, gazetecilerin kendisine yönelttiği pandemi kurallarına uymayanlar hakkındaki düşüncelerini kendisine ait şakacı üslupla dile getirdi.

Sosyal mesafe kurallarına riayet edilen düğünde, Elif ve Samet Can'ın en mutlu gününe ortak olan Mahmut Tuncer, yakın dostu Abdurrahman Delen ile gazetecilerin sorularını cevapladı.

Koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten Tuncer, "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse birde bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki tarafta kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız açıkladı; 100 bin kişi otobüslerle şehir şehir dolaşıyorlar, geziyorlarmış. O oradan bir yere kalkıp gidiyor, diğeri öteki taraftan başka bir yer gidip geliyor. ya arkadaş, madem size pozitif teşhisi konulmuş, gidin evinizde 14-15 gün dinlenin. Hiç olmazsa başkasına bu hastalığı bulaştırmayın. Bizde bu sorumsuzluk olduğu müddetçe bu pandeminin biteceğini hiç kimse söyleyemez. Burada sorumluluk sahibi olabilmek önemlidir" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 25-30 adet düğünün iptal olduğunu kaydeden ünlü türkücü Mahmut Tuncer, "Biz bu düğün programlarının hazırlıklarını çok önceden yapıyoruz. Hatta bu sayı 30'dan fazlaydı. Ama canımız sağolsun. Bir kişinin canı bizim için yüz bin düğünden daha kıymetlidir. Bu yüzden de düğünler iptal edilmiş olabilir. Bu sene olmaz, gelecek seneye olur. Yeter ki insanlar huzur içinde ve sağlık içerisinde yaşasınlar. Gerisi önemli değil. Ama maddi açıdan çöküntü var mı? Tabii ki var. Ama olsun bu şahsen bizi pek etkilemez. Çünkü biz küçükken soğan-ekmek ile büyüdüğümüz için bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Nihayetinde bizim yine soğan-ekmeğe dönme şansımız var. Bu konuda bizim için önemli olan insanların mutlu ve sağlıklı olabilmesidir. Aç değiliz, sokakta değiliz. Evimiz var. Barkımız var. Her şeyimiz var. Sonuçta 10 günde bir et yiyeceğimize, 20 günde bir yeriz. 3 günde bir yiyeceğimize, 5 günde bir yeriz. Önemli olan burada Türkiye olarak sağlıklı ve mutlu yaşayabilmek. Herkes sağlıklı olursa sende sağlıklısın. Ama bir kişinin pandemi konusunda zararı olduğunda, herkese zararı olur." diye konuştu.

Önümüzdeki aylarda halay-rap ve rock müziğini birleştirerek bir albüm hazırlığında da olduğunu hatırlatan Mahmut Tuncer, "Şu anda albümün alt yapısı hazırlanıyor. Stüdyoya girdik, okuduk. Arap, Rock, halk müziği ve mendili bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tahminen bir ay içerisinde iş başı yaparız. Dünyamız çok değişti. Bizde hızla teknolojik anlamda büyüyen dünyaya ayak uydurmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan ünlü şair Abdurrahman Delen de, Mahmut Tuncer için bir şiir yazacağını ve bu şiiri Tuncer'in besteleyip, şarkı yapmasını temenni ettiğini dile getirince, ünlü türkücü de bu sözlere, "Şair üstadımın yazacağı şiiri besteleyip, seslendirmek benim için de mutluluk kaynağı olacaktır" cevabını verdi.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti

Türk Halk Müziği, Mahmut Tuncer, Samet Can, İsyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünlü türkücü Mahmut Tuncer pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti - Son Dakika

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